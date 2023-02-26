İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACK 790 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet Şair Ömer Bulvarı ile 2340 sokağın birleştiği noktada çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.