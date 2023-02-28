Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 EZD 808 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçen A.K. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.