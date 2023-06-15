Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 35 DC 0985 plakalı kamyon, Aydın-İzmir otobanı Çobankuyu mevkiinde 37 AAE 907 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.