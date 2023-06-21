Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Umurlu Mahallesi Çayyüzü yolu üzeri mezarlık yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.Ç.'nin kullandığı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.