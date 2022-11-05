Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın-İzmir D-550 Karayolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaklar istikametine doğru seyir halinde olan A.A. (23) idaresindeki 09 MA 1744 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen Z.Ö. (28) idaresindeki 09 UD 410 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisi ile 09 UD 410 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Z.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.