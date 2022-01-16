Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralı

Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 2 araç tarlaya uçarken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 09 ABZ 52 plakalı kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek 09 AEE 412 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araç içerisindeki yaralıları kurtardı. Kurtarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.