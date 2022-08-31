Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolu Ovaeymir mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. kontrolündeki 09 AEL 838 plakalı tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.Y. idaresindeki 09 UG 675 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada tırda sıkışan sürücü ile kamyon sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kızı ve yeğeni yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsü M.A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.