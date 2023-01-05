Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Bulvarı üzerinde üç araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.