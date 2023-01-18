Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı Kuyulu Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobildeki S.A. ve servis aracındaki E.K. isimli şahıslar yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.