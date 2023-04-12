Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Aydın-İzmir otobanı Germencik gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 LJ 306 plakalı ticari araç ile 09 C 2084 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri kazada araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.