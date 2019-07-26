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Aydın'da trafik kazası; 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.


Kaza Umurlu Mahallesi, Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Organize Sanayi Kavşağı'ndaki ışıklarda 35 ACF 443 plakalı otomobil ile 42 DBN 72 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle Aydın-Denizli karayolunda 1, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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