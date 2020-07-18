Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kızılay caddesi ile Batı Gazi Bulvarı'nın kesiştiği noktada saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi istikametinden gelen O. P. idaresindeki 09 AR 645 plakalı otomobil, Kızılay Caddesi'ne dönüş yapan V. C. idaresindeki 48 UZ 833 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.