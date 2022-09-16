Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Didim ilçesi Akbük Yolu üzeri Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AGK 688 plakalı otomobil ile plakası alınamayan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.