Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 otomobil ve 1 şehir içi özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Zeybek Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında Zeybek 5. Cadde ile Işıklı Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 0630 plakalı Efeler Şehir içi Özel Halk otosu ile 09 RM 829, 09 KF 137 ve 09 AEC 547 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.