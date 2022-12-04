Aydın'da trafik kazası: 9 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AEP 34 plakalı otomobil ile 35 ASP 819 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araç yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ticari araçta sıkışan 1 kişiyi sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 9 yaralı ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.