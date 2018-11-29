Aydın'da trafik kazası, motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen kazada her iki sürücünün de işe yetişmeye çalıştığı öğrenildi.

Kaza Ali İhsan paşa Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. 09 EJ 283 plakalı otomobil ile üzerinde plakası bulunmayan motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün belinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis otomobil sürücüsünün ifadesine başvurdu.