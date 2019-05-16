Aydın'da trafo patladı

Patlama sonrası trafodan elektrik alan sokaklar karanlığa büründü.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 126 Sokakta bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında meydana gelen patlama sonrası trafoda yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Patlama mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği mahallede patlama sonrası elektrik kesintisi meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.