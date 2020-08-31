İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da traktör devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde manevra yapan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde manevra yapan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Gürbüz Doğan (73) Hıdırbaba Mahallesi 41 sokaktaki evindeki tadilat işleri için 09 E 4149 plakalı traktörü ile inşaat malzemesi getirdi. İnşaat malzemelerini evinin önüne indiren yaşlı adam, manevra yaptığı esnada traktörün devrilmesi ile yere düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.