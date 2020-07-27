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Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Koçarlı ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Ali Topuz tarlasına gitmek üzere 09 VF 823 plakalı traktörü ile yola çıktı. Traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle tekerleğinin çıkması üzerine traktör takla atarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktör sürücüsü Ali Topuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Topuz'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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