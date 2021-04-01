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Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Dereköy Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde traktörü ile çalışan Ziya Şimşek (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Şimşek'i traktörün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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