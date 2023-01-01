İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza sabah saatlerinde Kızılcaköy Mahallesi, Kırkgeçit mezarlık yolu mevkiinde meydana geldi. Hasan Ali Yılgın idaresindeki 09 AG 573 plakalı traktör, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sek edildi. Yaşanan kazada traktörün altında kalan Yılgın olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.