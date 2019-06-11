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Aydın'da traktör kazası: 1 Yaralı

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yağışlar sebebiyle kayganlaşan yoldan inmeye çalışan sürücü kaza yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde yağışlar sebebiyle kayganlaşan yoldan inmeye çalışan sürücü kaza yaptı.



Edinilen bilgiye göre kaza akşam satlerinde Işıklar Mahallesi Soğuk Su Yaylası Kazançayrı Mevkiinde yaşandı. Araziye çalışmaya giden Ö.Y (24) bastıran yağmur sebebiyle işe ara verdi. Ardından Işıklar Mahallesindeki evine dönmek için yola çıkan çiftçi meyilli arazide kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağışlar sebebiyle kayganlaşan ve çamur olan arazinin yapısı sebebiyle oluşan arıza ile traktör takla atıp sürücüyü üstünden fırlattı. Traktörün ön tekerleri ile ön aksamları traktörden ayrılırken kazada traktörden fırlayan çiftçi olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati bir durumunun olmadığı öğrenilirken tedavisine devam edildiği bilgisi verildi.

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