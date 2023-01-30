Aydın'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Aydın'ın Bozdoğan ve İncirliova ilçelerinde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde 39 sürücü bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik ROPS ve reflektör eğitimleri aralıksı devam ediyor. Bu çerçevede jandarma, Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi ve İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlerde toplam 39 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verildi.