Aydın'da tren ücretleri zamlandı

Türkiye'nin en eski tren yolu üzerinde bulunan Aydın'da tren sefer ücretlerine zam gelirken, kısa mesafe ücreti 15 TL'den 18 TL oldu.

Aydın'da en çok tercih edilen ulaşım araçlarından olan trenin bilet fiyatlarında artış yaşandı. Yapılan zamla birlikte 15 TL olan kısa mesafe ücreti 18 TL'ye yükseldi. İzmir - Aydın - Denizli arasında günlük 7 tren seferi gerçekleştirilirken yapılan zam sonrasında Aydın - Denizli ve Aydın - İzmir seferlerinde 38 TL olan tren ücreti 46 TL'ye yükseldi.