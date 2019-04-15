Aydın'da Turizm Haftası kutlanıyor

Turizm Haftası Aydın'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kutlanan Turizm Haftası programı kapsamında ilk olarak Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, makamında ziyaret edildi. Ziyarette Turizm Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yavuz Selim Köşger tarafından takdim edildi.

Turizm Haftası kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreninden konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, “Bu yılki programımız kültür, turizm, gastronomi, termal ve sağlık üzerine konuları içeriyor. Yaklaşık 350 yıl önce şehrimizi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin gezi güzergahı ile programımıza başlayacağız. Evliya Çelebi gezimiz ile kültür turizmini yeniden hatırlamak istiyoruz. diğer günlerdeki etkinliklerle haftamızı dolu dolu geçirmek istiyoruz” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise makamına yapılan ziyarette yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Turizmin marka olmuş iki ilçesi Kuşadası ve Didim Aydın'da yer alıyor. Aydın'da kültür turizmini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aydın'da kurulu kapasiteyi kullanarak sezonu uzatabilmemiz gerekiyor. Kültür Turizmine yönelik 22 tane antik şehrimiz var. Bunların değerlendirilmesi gerekir. O anlamda çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu sene iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Sezon itibariyle otellerimiz neredeyse yüzde yüz dolulu oranına ulaşmış durumda. Turizmi sadece yaz ve plaj turizminde çıkarıp, bunu 12 aya yayacak, kültür, sağlık ve termal turizmini hedefliyoruz. Antik kentlerden beşi ile ilgili restorasyon ihtiyaçları için bir program icra ediyoruz. Şu anda başlayanlar var. Aydın'ın tanıtımı için özel bir çalışma yürütüyoruz. Dünde onun bir bileşimi olan Aydın Foto Maratonunun ödüllerini dağıttık. Türkiye'den yaklaşık 200 tane fotoğraf sanatçısı geldi. Biz orada elde edilen fotoğrafları da Aydın'da tanıtımla ilgili afişlerde görsel malzeme olarak kullanacağız. Ayrıca Aydın'la ilgili bir prestij kitabı hazırlatıyoruz. Aydın'ın tanıtılmasını teşvik etmemiz lazım” diye konuştu.