Aydın'da Türk PDR Derneği'nin genel kurulu yapıldı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) Aydın Şubesi 1'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Mehmet Çokay konferans salonunda yapılan Türk PDR Derneği'nin kongresinde yeni yönetim kurulu belli oldu.

Yönetim kurulu adına konuşma yapan Başkan Süleyman Çokay, kurucu yönetim kurulu olarak hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti. Çokay, “ Psikolojik Danışmanlık mesleğinin ülkemizde tanıtılması, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik mesleğinin uygulama ve etkinlik alanlarını genişletmek, Psikolojik Danışmanların bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak, eğitim, kariyer ve mesleki rehberlik, ruh sağlığı, evlilik ve aile ile rehabilitasyon alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunmak ve bu konularda eğitimler vermek yer almaktadır. Rotamız bunları en verimli şekilde hayata geçirmek olmuştur. Derneğin bu güne gelmesinde katkı sağlayan Aydın il ve ilçelerinde görev yapan meslektaşlarımıza, önceki dönem genel başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Filiz Bilge'ye ,tüm mesaisini dernek üzerinde harcayan genel başkanımız Prof. Dr. Cengiz Şahin'e, çok değerli meslektaşımız meslek yasası üzerine TBMM komisyon çalışmalarında ciddi çalışmalar düzenleyen sayın Deniz Depboylu'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Süleyman Çokay, Emine Cengiz, Yalçın Özdemir, Yasemin Ateş, Mehmet Kemik, Dilek Özlü, Özgür Özkaya Mercan, Eylem Küçük, Duygu Vural Yılmaz, Lütfi Çetiner, Serdar Sağkal, Şenay Büyükburgaz, Adil Kırt, Deniz Şenli.