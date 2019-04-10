Aydın'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın 174.kuruluş yıldönümü Aydın Emniyet Müdürlüğü A Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ yaptı.

Baştuğ konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yılını kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Türk Polisi milli ve manevi hasretleri gereği yüksek bir görev şuuruna sahiptir. Bunu geride kalan 174 yıl boyunca da kanıtlamıştır. Polis varlığının gayesi olan toplumdan bağımsız ve toplumsal taleplerden uzak bir anlayışla hizmet yürütemez. Polislik artık bir güç kullanma mesleği değil, topluma hizmet sunan bir meslek olarak ön plana çıkmaktadır. Atatürk'ün de dediği gibi ‘Millete efendilik yoktur. Hadimlik vardır. Bu Millete hizmet eden onun efendisi olur.' Türk Milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu bu güvene layık olmak, onlara en iyi ve kaliteli hizmeti vermek öncelikli hedefimiz olmalıdır” dedi.