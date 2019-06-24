Aydın'da turunçgil bahçelerinde Harnup Güvesi tehlikesi

Aydın'da turunçgil bahçelerinde yapılan kontrollerde Harnup Güvesi'ne (Ectomyeloisceratoniae) rastlanırken, üreticilerin bu zararlıya karşı dikkatli olunması istendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimiz turunçgil alanlarında yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi kapsamında, yapılan bahçe ve tuzak kontrollerinde Harnup Güvesi (Ectomyeloisceratoniae ) zararlısının erginlerine rastlanmıştır. Bu nedenle Harnup güvesi(Ectomyeloisceratoniae ) zararlısının tüm üreticiler tarafından tanınıp, yoğunluğunun izlenmesi ve bahçelerde mücadelenin uygulanması ilimiz turunçgil yetiştiriciliği için büyük önem taşımaktadır. Bu zararlı ile kültürel ve biyolojik mücadele yöntemleri yapılmaktadır. Kültürel mücadele yöntemleri kapsamında, Turunçgil ve nar bahçeleri içinde ve çevresinde harnup ve yenidünya gibi zararlının diğer konukçuları yetiştirilmemelidir. Ticari değeri olmayan hastalıklı meyveler ağaç üzerinden toplanarak yok edilmelidir. İlk vuruklu meyve dökümünden sonraağustos ayından itibaren 4' er gün ara ile kasım ayı ortasına kadar, yere düşen veya ağaçta sararmış olan meyveler toplanarak imha edilmelidir.Bu yolla döküm yüzde 80 oranında azaltılabilmektedir. Fakat bu kültürel önlemlerin başarılı olabilmesi için tüm turunçgil yetiştiricileri tarafından uygulanması gerekmektedir. Biyolojik mücadelede ise Bacillusthuringiensis'li preparatlar kullanılmalıdır. Turunçgillerde meyveler yumurta bırakma olgunluğuna geldiğinde Haziran'ınikinci yarısından itibaren 10-15 gün aralıklarla 4-5 kez ilaçlama yapılmalıdır” denildi.