Aydın'da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası

Bu kapsamda Pazartesi gününden itibaren kitap bağışlarının kabul edileceği belirtildi.

Aydın Cumhuriyet başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü' kapsamında bugün kitap bağış kampanyası başlatılacaktır. Bu kapsamda Aydın Adliyesi B Blok girişinde stant açılacak olup katılımda bulunmak isteyenler için kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.