Aydın'da tütün kullanımının zararlarına dikkat çekildi

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde Aydın'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Toplumda farkındalık oluşturmak ve toplum desteğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personelleri stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde açılan stantta vatandaşlara ve sağlık personeline Alo 171, Alo 184, Yeşil Dedektör, Sigara Bırakma Poliklinikleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekti. Dumansız hava sahası logolu sticker, magnet, balon ve el broşürleri de dağıtılarak farkındalık oluşturuldu. Ayrıca etkinlikte vatandaşlara karbonmonoksit ölçümleri yapılarak sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmeleri yapıldı.

Etkinliğe Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve yöneticileri de katıldı.