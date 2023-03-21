Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası başladı

Aydın ilinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022-2023 sezonu U16 Kızlar Bölge Şampiyonası, Atatürk Spor Salonu'nda ilk gün Menemen Belediye Spor ile İncirliova Spor takımı karşılaşmasıyla başladı. Ardından şampiyonanın ikinci maçında, Turgutlu Spor ile Manisa 8 Eylül Basketbol takımı karşı karşıya geldi. 21 - 23 Mart tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonaya 3 şehirden 6 takım birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Aydın ilimizde gerçekleştirilecek basketbol müsabakalarında mücadele verecek potanın sultanlarına başarı dilerim" dedi.