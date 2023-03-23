Aydın'da 'U16 Kızlar Bölge Şampiyonası' tamamlandı

Bölge Şampiyonası heyecanı sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Efeler Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda geleceğin yıldız adayları, birbirlerine karşı parkede mücadele verdi.

Aydından iki takımın yer aldığı 2022-2023 sezonu U16 Kızlar Bölge Şampiyonasında Antalya DSİ, Manisa 8 Eylül, İzmir Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim ve Spor, Manisa Turgutlu Belediye ve Aydın'dan Söke Basket ile İncirliova takımları sportif mücadelelerini sergiledi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında Bölgesel Kızlar Basketbol U-16 Ligi'nde şampiyonluk ipini A grubunda İzmir Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim ve Spor Takımı, B grubunda ise Manisa 8 Eylül takımı çekti.

Basketbol U16 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Gerek bölge şampiyonaları gerekse okul sporları grup ve Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Şampiyona boyunca onlarca sporcu ve idareciyi ilimizde ağırladık. Yarışlara katılan sporculara, antrenörlere ve idarecilere teşekkür ediyor, Anadolu Şampiyonasına katılım hakkı kazanan takımlara başarılar diliyorum” dedi