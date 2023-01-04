Aydın'da üç hastaneye ‘Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'

Uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunan, yapılan inceleme ve teftişler sonucunda ülke çapında 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almaya hak kazanan hastaneler belli oldu. Bu hastaneler arasında Didim Devlet Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesi yer aldı. Hastane Başhekimlerine belgeleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi. Belge takdim töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de bulundu.