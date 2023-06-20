Aydın'da uğur böceği örümceği gündem oldu

Son günlerde zehirli olduğu ileri sürülen ve medyada sık sık gündeme gelen uğurböceği örümceği Aydın'da vatandaşların da gündemi oldu. Uğurböceği deseni gibi desenli olması nedeniyle uğurböceği sanılan ancak erkek örümcek olduğu belirtilen örümceğin herhangi bir zararı olmadığı belirtildi.

Yaz mevsimi olması ve örümceklerin de çiftleşme sezonu olması nedeniyle kırsal kesimlerde ve bahçeli evlerde sık sık görülen kırmızı desenli erkek örümceklerin zehirli olduğu yolundaki haberler vatandaşları panikletti. Haberler üzerine bu örümceklerden gören herkesin Tarım İlçe Müdürlükleri'ne ve ziraat odalarına arayıp ihbarda bulunması, kimisin ise yakaladığı örümceği teslim etmek istemesi Aydın'da gündem oluşturdu.

Yaklaşık 10 gün önce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yapılan açıklama ile uğur böceği örümceğinin (Eresus cinnaberinus) zehirsiz olduğu belirtildiğini ve bu yıl mevsimsel değişiklikler nedeniyle bu böceklerin daha sık görüldüğünü belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı levent Güler, "Gelen ihbarlar üzerine konuyla ilgili çalışmalar yapıp araştırmalarda bulunduk. Vatandaşlarımız rahat olsun. Bu kırmızı benekli örümceklerin zehirli olmadığı ve şu anda tabiatın dengesi ve yaradılışları gereği vazifelerini yaptıkları belirtildi. Bu konuda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir'in açıklamalarını da inceledik. Genelde erkek örümceklerde bu desenler görüldüğü dişilerin ise daha siyah olduğu belirtildi. Bu örümceğin bu dönemde görülmesinin sebebi ise çiftleşme dönemi olmasından dolayı olduğu belirtildi" diyerek kırmızı benekli örümcek görenlerin panik yapmaması istedi.