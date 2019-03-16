Aydın'da UMAY Eğitim ve Gençlik Derneği çalışmalarına başladı

Aydın'da yedi kurucu üyenin girişimleriyle kurulan UMAY Eğitim ve Gençlik Derneği, resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Derneğin tanıtımı amacıyla bir araya yönetim kurulu ve üyeler, UMAY Eğitim ve Gençlik Derneğinin kuruluş amacı ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.

Yönetim kurulu adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Gülfidan Kendirlioğlu, “Çoğunluğu eğitimcilerden oluşan gönüllülerin bir araya gelmesiyle kurulan derneğimizin hedef kitlesi gençlerdir. Bu sebeple derneğimize Orhun Yazıtlarında geçen ve çocukları koruduğuna inanılan kadın Tanrının ismi olan UMAY ismini verdik. Amacımız toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına; gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmaktır. Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmeyi amaçlarken, gençlerin kapasite gelişimi için, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yapmayı düşündükleri bazı faaliyetler hakkında da bilgi veren Kendirlioğlu, “Dezavantajlı olarak tanımlanan, risk altında yaşayan, ihmal ve istismara uğramış, eğitim hakkından yararlanamayan, gerekli eğitim, sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçları karşılanamayan çocuk ve gençlerin eğitimine yardımcı olmak için çeşitli kurum, kuruluş ve ailelerle işbirliği yapmak, mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, açık oturumlar, seminerler, kurslar, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizasyonları, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, geziler düzenlemek. Gençleri eğitim, iş, burs, staj ve hakları konusunda desteklemek. Gençler arasında gönüllüğünün yaygınlaştırılması, daha fazla gencin sivil toplum çalışmalarına dahil olması için çalışmak, gönüllü olarak yapılan faaliyetlerin sürdürülebilmesi için bilinçlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmak. Toplum sağlığının geleceği için gençliğe sağlıklı yaşam konusunda olumlu tutum ve davranışlar kazandırmak. Gençlerin takım çalışmaları ile iletişim, kültür, bilgi ve becerilerini arttırarak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak. Gençlerin hayallerini, kendi fikirlerini, çalışmalarını, projelerini hayata geçirmek için cesaretlendirmek ve yardımcı olmak. Yaygın ve örgün eğitim merkezlerinde atölye çalışmaları düzenlemek. Kişisel ve mesleki gelişim için yerel ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler düzenlemektir” diye konuştu.

Tanıtım toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Süleyman Çokay, gençlik sorunları ve çözümleri hakkında basın mensuplarını sunum yaptı.

UMAY Eğitim ve Gençlik Derneğinin yedi kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Gülfidan Kendirlioğlu, Selçuk Çınar, Öznur Salkım, Süleyman Çokay, Emrah Durulan, Gönül Durulan ve Ahmet Yavuz.