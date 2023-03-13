Aydın'da UMKE eğitimi gerçekleştirildi

UMKE eğitiminin ilk üç günü teorik olarak işlendi. Bu üç günde katılımcılar; Enkaz Altındaki Vakaya Yaklaşım, Travma Vakalarında Acil Olgu Yönetimi, Temel Yaşam Desteği, Crush(Ezilme) Sendromu gibi toplam 22 farklı konuda bilgilendirildi.

Eğitimin geriye kalan iki günü ise Temel Kampçılık, Çadırı Kurulumu, Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, Trafik Kazası, Enkaz Altındaki Yaralıya Müdahale, Zor Şartlarda Yaralı Transportu gibi konularda katılımcıların beceri kazanması için sahada yapılan simülasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından 25 katılımcıya katılım belgeleri takdim edildi.