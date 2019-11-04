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Aydın'da UMKE geliştirme eğitimi düzenlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’ne (UMKE) geliştirme eğitimi düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'ne (UMKE) geliştirme eğitimi düzenlendi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı 2019 yılı faaliyet planı kapsamında UMKE geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı ve Trac işbirliğinde teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitime 24 UMKE personeli katıldı.


İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Komutanlığı öğretmenleri Yüzbaşı Fatih Güler ve Astsubay Üstçavuş Aleattin Akan tarafından doğada yön bulma yöntemleri, harita kullanımı, pusula kullanımı, travers eğitimi, Gps kullanımı, Trac ve umke eğitmenleri tarafından ise afetlerde haberleşme, ip bağlama ve düğüm atma teknikleri konularında eğitim verildi.

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