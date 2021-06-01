Aydın'da UMKE Temel Modül Eğitimi düzenlendi

Eğitimin ilk üç günü teorik olarak işlendi. Bu üç günde katılımcılar, Enkaz Altındaki Vakaya Yaklaşım, Travma Vakalarında Acil Olgu Yönetimi, Temel Yaşam Desteği, Crush(Ezilme) Sendromu gibi toplam 22 farklı konuda bilgilendirildi.

Eğitimin geriye kalan iki günü ise Temel Kampçılık, Sahra Çadırı Kurulumu, Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, Trafik Kazası, Enkaz Altındaki Yaralıya Müdahale, Zor Koşullarda Yaralı Transportu gibi konularda katılımcıların beceri kazanması için sahada yapılan simülasyon çalışmalarıyla tamamlandı.