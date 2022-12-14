Aydın'da üniversite öğrencileri sabun üretti

ADÜ Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç başkanlığında, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Dr. Gözde Aslan koordinatörlüğünde MYO'da bulunan bitkisel hammadde ve ürün geliştirme laboratuvarı bünyesinde yeni ürünler kazandırılmaya devam ediyor. Üç ay boyunca yürütülen çalışmalar çerçevesinde; distilasyon ve soğuk sıkım yöntemleri kullanılarak farklı ürünler elde edilip uçucu yağlar ve sabit yağların kullanımı ile zeytinyağlı, lavantalı, kekikli, limonlu, turunçlu ve benzeri çeşit sabunların üretimi gerçekleştirildi. Çalışma sürecinde sabun üretiminin yanı sıra aromatik mumlar ve doğal kremlerin de zeytinyağı, balmumu ve limon esanslı da üretimi yapıldı. Meslek Yüksekokulu tarafından geliştirilen çalışmalar sayesinde öğrenciler ve bölge halkı yeni üretim alanlarına sahip oldu.