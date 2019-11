Aydın'da üniversitelileri sevindirecek ‘iyilik hareketi' başlıyor

Üniversite eğitimi ciddi sıkıntılar içerisinde tamamlayıp Aydın'ın önemli işadamlarından biri olan Rıdvan Eşin tarafından üniversite öğrencileri için ‘Bana 10 TL verir misin' adlı bir proje başlatıldı. İşadamı Rıdvan Eşin'in sosyal medya hesabından başlattığı bu projeye kısa süre içerisinde yüzlerce kişiden destek gelince projenin pazartesi günü start alacağı belirtildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı projenin yoğun destek görmesi üzerine konuyu ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ilettiğini ve pazartesi günü proje için Rektörlüğün öncülüğünde bir hesap açılacağını belirten Aydınlı İşadamı Rıdvan Eşin, Aydın'da yaşayan 1 milyon 250 bin kişiden sadece 5 bin kişinin bu iyilik hareketine aylık 10 liralık katkı vermesi halinde her ay 150 öğrenciye 400 TL burs verilebileceğini söyledi.

“Işıklı'dan Aytepe'ye yürüyerek gidip gelen öğrenciler var”

Projenin ADÜ Öğrenci İşleri'nde çalışan bir görevlinin zor durumdaki bazı öğrencilerin durumunu anlatması ile ortaya çıktığını belirten Rıdvan Eşin, “Anlatılanları duyunca içim parçalandı. Çok başarılı olmasına rağmen ayda 100 TL dahi geliri olmayan öğrencilerin Işıklı'daki yurttan yürüyerek üniversiteye geldiklerini duyunca kendimi daha da suçlu hissettim. Aldığı bursun yarısını ailesine göndermek zorunda kalan öğrenciler de varmış. Başta kendi adıma olmak üzere bu memlekette yaşayıp durumu iyi olanlar adına çok üzüldüm. Bu sebeple de bu kardeşlerimizin sesini hem size hem kendime duyurmaya karar verdim” diyerek bu kampanyayı başlattığını söyledi.

Aydın ilinde yaşayan 1 milyon 250 bin kişiden sadece 5 bin kişinin öğrenciler için aylık 10 TL vermesi durumunda bir ayda 50 bin TL toplanacağını belirten Rıdvan Eşin, “Biz de bunun üzerine 10 bin koyalım, ayda 60 bin TL yapar. Toplanan bu para ile her öğrenciye ayda 400 TL burs verilse, 150 öğrencinin bir ay boyunca kimseye muhtaç olmadan asgari düzeyde yaşamasına imkan sağlanır. Gelin hep beraber el ele verelim. Aydınımıza misafir olarak gelmiş bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Bizler için ayda 10 TL hiç kimseyi rahatsız etmez ama toplamda 150 öğrenci için hayat birden değişir ve onlar için büyük bir fayda sağlanmış olur. Şuan Kasım ayındayız. Haziran ayına kadar 8 ay var ve 8 ayda 10 TL den toplam 80 TL ödemiş olacağız ama 150 kardeşimiz çok mutlu olacak” diyerek kampanyaya herkesten destek beklediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bu fikrin yoğun ilgi ve destek görmesi üzerine konuyu ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e de ilettiğini belirten Aydınlı İşadamı Rıdvan Eşin, “Bu iyiliği herhangi bir siyasi parti, cemaat, şahıs veya kurum adına olmaksızın, sadece hayırsever Aydınlılar tarafından ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize destek amaçlı yapalım. Ödemeler üniversite bünyesinde toplansın ve burs verilen kardeşlerimizin de ismi burada yayınlansın ki, kimsenin kafasında şüphe kalmasın. Biz birbirini seven iyi ve kötü günde birbirinin yanında olan bir milletiz. Paylaşmayı seven, merhametli, duygusal, her zaman düşenin elinden tutmaya çalışan asırlık bir geleneğin çocuklarıyız. Bana ne demedik, demeyeceğiz. Bu sebeple, Aydın'da ki tüm dostlarımızı bu iyilik rüzgarına katılmaya davet ediyorum” diyerek herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet etti.