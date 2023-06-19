Aydın'da üretiliyor Ege Bölgesi'ne dağılıyor

Aydın'da hava sıcaklıkların artması ve yaz mevsiminin gelmesi ile bahçe mobilyaları ve kamelyalara ilgi artarken, üreticiler de siparişleri yetiştirmek için aralıksız çalışıyor.

Yağışlı geçen bahar aylarının ardından havaların ısınması ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte vatandaşlar bahçe mobilyaları ve kamelyalara yöneldi. Aydın'da bahçe mobilyalarına ve kamelyalara olan ilgi artarken, üreticiler de gelen siparişleri yetiştirmek için vites yükseltti. Tam kapasite kamelya ve oturak imal eden üreticiler yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirterek, fiyatların ortalama 2 bin 500 TL'den başladığını belirttiler.

Toplu ve perakende sipariş alarak istenilen ebat ve modellerde ahşaptan kamelya ve oturak ürettiklerini ifade eden İrfan Sekban, "Toplu ve perakende siparişler alıyoruz. Ürünleri gelen talebe göre şekillendiriyoruz. En çok sırt dayamalı oturaklar ve çardaklı kamelyalar tercih ediliyor. Genelde bu tarz ürünleri siteler ve rezidanslar yaptırıyor. Şehir dışına da nakliyesi karşılanmak üzere gönderim yapıyoruz. Ürünlerimiz emprenyeli ithal kereste silinmiş malzemelerdir. Ürünler tutkalla yapıştırılıp vida ile sağlamlaştırılıyor. Yağmura, suya, soğuğa, sıcağa karşı dayanıklı. Fiyatlar müşterilerimizin talebi ve verilen ölçülere göre değişiyor. Standart ölçülerde olan ürünlerimiz 2 bin 500 TL'den başlıyor, kullanılan ürünün kalitesi ve istenilen ölçüye göre artıyor" diye konuştu.