Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın'da uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalarda 70 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 25 Aralık 2022-02 Ocak 2023 tarihleri arasında 63 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 70 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 1 şahsa adli kontrol şartı uygulanmış ve 7 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 1429,07 gram kubar esrar, 827,44 gram metamfetamin ve 23 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir” denildi.