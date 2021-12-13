Aydın'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

Aydın’da güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Aydın'da güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Güvenlik güçleri tarafından 06 Aralık 2021-12 Aralık 2021 tarihleri arasında 64 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 68 şüpheli hakkında işlem yapılırken ve 2 şüpheli ise tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 171,34 gram Kubar Esrar, 27,62 gram Metamfetamin, 228 adet sentetik ecza, 43,77 gram eroin ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi.