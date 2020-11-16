Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 kişi tutuklandı

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 9-15 Kasım tarihleri arasında, toplam 84 olay ortaya çıkarıldı. 93 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlar kapsamında, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 yaşı küçük şüpheliye de işlem yapıldı. Operasyonlarda 3 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonlarda 518 gram kubar esrar, 45.32 gram esrar, 169.96 gram metamfetamin, 26.20 gram sentetik kannabinoid, 17 kök kenevir, 12 adet ecstasy ve 2 gram toz esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların süreceği öğrenildi.