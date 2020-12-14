Aydın'da uyuşturucu ile mücadelede 70 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 70 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 7 - 13 Aralık 2020 tarihleri arasında 58 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 70 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 402,32 gram Esrar, 126,48 gram Metamfetamin, 3,68 gram Sentetik Kannabinoid, 33 gram Kubar Esrar ele geçirildi.