Aydın'da uyuşturucu kullanan 8 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanan 8 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Söke, Efeler ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde (metamfetamin ve kubar esrar) ele geçirildi. 8 şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.