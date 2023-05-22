Aydın'da uyuşturucu kullanan 8 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre. Didim, Efeler, Kuyucak, Köşk, Nazilli ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.