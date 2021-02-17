Aydın'da uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da polis ekipleri tarafından 8 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 93 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheliye ise Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 20,17 gram Esrar, 114,51 gram Metamfetamin, 2,62 gram Sentetik Kannabinoid, 51 gram Kubar Esrar, 13 adet Sentetik Ecza, 30 adet Kenevir, 14,22 Eroin gram ele geçirildi.