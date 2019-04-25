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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 233.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 233.54 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 233.54 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet abanca, 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden F.B. adli kontrolle serbest bırakılırken; M.B. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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