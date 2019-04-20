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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ı Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ı Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 80 gram metamfetamin maddesi, 3 fişek halinde toplam 2.12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Operasyonda M.K., Z.K., G.K. ve M.S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen M.K. ve Z.K. isimli şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. G.K. ve M.S.K. ise, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

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